Leclerca tlak ještě povzbudí, říká Binotto a pochvaluje si strategii

„Pokud jste u Ferrari, nezáleží na tom, zda jste týmový šéf nebo mechanik, je to prostě skvělý pocit,“ řekl Binotto po závodě pro Sky Sports.

„Měli jsme těžký začátek sezóny, takže vyhrát dva závody v řadě je něco zvláštního a o to více tady v italské Monze pro naše fanoušky. Jsem velmi šťastný!“

„Je to závod, který chcete vyhrát a bylo to příliš dlouho, co jsme tady nevyhráli. Ale je to velmi obtížné a dnes to bylo opět těsné a tvrdé.“

Leclerc v Monze navázal na konec závodu ve Spa, ale tentokrát za sebou musel držet nejprve Hamiltona a následně Bottase v podstatě celý závod.

„Po letní přestávce jezdí fantasticky, jak můžeme vidět z toho, jak dnes uhájil svou pozici s velmi malými chybami. Tlak vnímá jako povzbuzení a jede pod ním velmi dobře.“

Klíčová byla strategie

Kromě Leclercova výkonu a dobré zastávky v boxech (kde tentokrát opravdu šlo o desetiny sekundy) hrála klíčovou roli strategie. Ferrari nazulo Leclercovi tvrdou směs, zatímco pronásledovatelé z Mercedesu měli střední.

„Nasadili jsme tvrdé pneumatiky, o kterých jsme věřili, že jsou správnou volbou,“ vysvětlil Binotto. „Věděli jsme, že opotřebení by bylo kritické.“

„Zadní měkké pneumatiky na tom nebyly na konci prvního stintu dobře, takže nejlepší způsob, jak to pokrýt, bylo nasadit tvrdé.“

„Věděli jsme, že bychom se o to mohli alespoň pokusit a bránit pozici na rovinkách. Potřebovali jsme ale dobré tempo na konci závodu. Zvolit tvrdé pneumatiky bylo trochu odvážné, ale správné rozhodnutí.“

Naopak Sebastianu Vettelovi se závod nepovedl. Roztočil se v Ascari, kde jeho přední křídlo trefil Lance Stroll. Vettel navíc dostal ještě penalizaci stop and go.

„Ještě jsem se Sebem nemluvil,“ řekl Binotto. „Je zaneprázdněn rozhovory. Uvidím ho později. Je to opravdu škoda. Uzavřel ztrátu na Bottase před sebou, aby mohl mít i dnes dobrý závod. Je to škoda, ale nemluvil jsem s ním.“

Vítězství Ferrari v Monze

P Rok Jezdec Vůz 1 1951 Alberto Ascari Ferrari 375 2 1952 Alberto Ascari Ferrari 500 3 1960 Phil Hill Ferrari 246 4 1961 Phil Hill Ferrari 156 5 1964 John Surtees Ferrari 158 6 1966 L.Scarfiotti Ferrari 312 7 1970 Clay Regazzoni Ferrari 312B 8 1975 Clay Regazzoni Ferrari 312T 9 1979 Jody Scheckter Ferrari 312T4 10 1988 Gerhard Berger Ferrari F1/87-88C 11 1996 M.Schumacher Ferrari F310 12 1998 M.Schumacher Ferrari F300 13 2000 M.Schumacher Ferrari F1-2000 14 2002 R.Barrichello Ferrari F2002 15 2003 M.Schumacher Ferrari F2003-GA 16 2004 R.Barrichello Ferrari F2004 17 2006 M.Schumacher Ferrari 248 F1 18 2010 Fernando Alonso Ferrari F10 19 2019 Charles Leclerc Ferrari SF90

Foto: Getty Images / Dan Istitene