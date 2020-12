Leclerca mrzí, že na konci kvalifikace nezopakoval výkon z Q1

Monačan v poslední části kvalifikace nezopakoval své výkony z Q1 a Q2. Do Q3 postoupil na střední sadě pneumatik, v první části kvalifikace, kde všichni piloti zajeli svůj nejlepší čas na měkké směsi, přitom obsadil třetí místo za dvojicí Mercedesu.

„Jsem trochu zklamaný, protože jsem doufal, že v Q3 předvedeme něco více, což se nestalo,“ řekl Leclerc, který byl v Q3 o 184 tisícin sekundy pomalejší než v Q1.

„Z nějakého důvodu jsme se v Q3 více potýkali s teplotou pneumatik. Musíme se na to podívat, jsem ale rád, že jsem se do Q3 dostal na středních. Potýkali jsme se s přehříváním v posledním sektoru, tím jsme ztratili docela dost času na kolo,“ připustil.

Leclerc bude na roštu odsunut o tři pozice jako trest za způsobení kolize se Sergiem Pérezem v prvním kole minulého závodu v Bahrajnu. Spadne tak za Pierra Gaslyho a oba jezdce Renaultu.

„Myslím, že nakonec to (startovat za renaulty) není tak špatné, protože kdybychom měli volnou volbu pneumatik, vybrali bychom střední. Naštěstí jsme tedy v Q2 odvedli dobrou práci, která nám umožnila startovat na preferované sadě. Bylo by to náročnější (startovat na měkké sadě), protože bych měl výhodu tak dvě kola. Všichni víme, že (výkonnost měkké sady pneumatik) pak rychle klesne.“

Vettel: Žádný jiný tým nemá tak velký rozdíl mezi svými vozy

Do svého posledního závodu za Ferrari odstartuje Sebastian Vettel z třinácté pozice, když ani v Abú Dhabí nedokázal postoupit do Q3. To se mu letos z 17 kvalifikací podařilo pouze třikrát.

Rozdíl mezi ním a Leclercem zůstává Vettelovi „záhadou“. V Q2 byl rozdíl mezi šestým Leclercem a třináctým Vettelem šest desetin sekundy. Zatímco Leclerc ale svůj čas zajel na střední směsi, Vettel na měkké, která je rychlejší.

„Je záhadou, proč je mezi vozy takový velký rozdíl. Nemyslím si, že někde v boxové uličce je takový rozdíl,“ řekl Vettel.

„S kvalifikací a svými koly jsem ale spokojen. Samozřejmě vždy cítíte, že je tam více. Možná desetina, kdybych všechno poskládal, ale uvidíme, co zítra můžeme dokázat. Rád bych byl výš, ale nevyšlo to. Byla to dobrá kvalifikace. Jsem se sebou spokojen, z výsledku ale radost nemám, tak to ale letos bylo již mnohokrát.“

Vettela zítra čeká poslední start v rudém monopostu Scuderie. „Zítra to bude emocionální. Hlavně s mechaniky a kluky v garáži. Z pohledu výsledků to nebude dobré. Těším se, až uvidím šachovnicovou vlajku.“