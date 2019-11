Leclerca mrzí chyba v kvalifikaci, Vettel v první řadě

Leclerc už před začátkem víkendu věděl, že dostane penalizaci odsunu o deset míst na roštu za nasazení nového motoru. V kvalifikaci skončil čtvrtý se ztrátou 220 tisícin na nejrychlejšího Maxe Verstappena.

„Nemyslím si, že bychom dnes neměli pole position na dosah. Jsem dnes ze svého výkonu velmi zklamaný. Ve svém prvním měřeném kole jsem v první zatáčce udělal celkem velkou chybu, která mě stála alespoň tři desetiny. Je to moje vina,“ řekl Leclerc, který do závodu odstartuje na střední směsi pneumatik ze 14. pozice.

„Tým odvedl skvělou práci, měli jsme vůz, který mohl bojovat o pole position a já v něm neodvedl svou práci. Jsem zklamaný, ale máme penalizaci 10 míst na roštu, takže jsem věděl, že to bude těžký den.“

Na výzvu v podobě startu ze zadních pozic se však Leclerc těší. „Start zezadu si užívám, ale užívám si to trochu méně, když bojuji o třetí místo v šampionátu! To je ale život a zkusím si to co nejvíce užít a probojovat se zpět,“ připomenul Monačan.

Vettela překvapila rychlost Red Bullu

Se ztrátou 123 tisícin na nejrychlejšího Verstappena obsadil Vettel druhé místo na roštu. Právě rychlostí Red Bullu je přitom Vettel překvapen.

„Pochopitelně nedošlo k žádnému zlepšení od jednoho závodu k dalšímu, protože je to stejný motor. Tedy předpokládám to. Nevím, nekontroloval jsem to, nemyslím si ale, že nasadili novou specifikaci,“ řekl Vettel.

„Myslím, že to bylo trochu překvapení. Viděli jsme spoustu kvalifikací a na rovinkách jsme byli vždy o trochu rychlejší než ostatní, v zatáčkách jsme trochu ztráceli. Dnes jsme ale byli, nebo spíše Max a Alex (Albon) na rovinkách tak rychlí jako my. Nevím proč, my jsme neudělali nic jinak,“ dodal.

Foto: Getty Images / Mark Thompson