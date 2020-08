Leclerca čtvrté místo překvapilo, desátý Vettel věří v lepší závod

Čtvrtým místem Leclerc zajistil pro Ferrari letošní nejlepší postavení na roštu. Do závodu přitom bude startovat na střední směsi pneumatik.

„Dnes jsem velmi šťastný. Nečekal jsem, že pro zítřejší závod budu čtvrtý, obzvlášť při startu na střední směsi,“ řekl Leclerc.

Ferrari přitom podle něj nevěřilo, že by se dokázalo do Q3 dostat na střední směsi pneumatik.

„Zkusili jsme to, ale nebyli jsme o tom až tak přesvědčeni, že to dokážeme. Myslím, že máme rychlost, v porovnání s ostatními ale velmi rychle zničíme pneumatiky, takže startovat na střední směsi nám nesmírně pomůže,“ věří Monačan.

Vettelův smolný víkend nekončí

Na nejměkčí sadě naopak do závodu vyrazí desátý Vettel. Čtyřnásobný mistr světa musel vynechat celý první páteční trénink kvůli problémům s mezichladičem. Následně měl problémy také s pedály a další problémy i v sobotním dopoledním tréninku.

„Nechci nikoho obviňovat ze špatných záměrů. Z mé strany to dnes nebylo ideální. Měl jsem problém najít rytmus, celkem ale věřím, že zítřek bude lepší. O kolik, to nevím, nemohu nic slíbit, ale horší už to být nemůže,“ řekl Vettel.

„Včera jsme toho příliš neodjeli a dnes ráno jsme měli další malý problém. Měl jsem problém to poskládat dohromady. Zítra budeme navíc na konci nejlepší desítky na špatných pneumatikách, takže to nebude snadné.“

Vettel navíc odpočítává své poslední závody za Ferrari, než jej od příští sezóny nahradí Carlos Sainz Jr.

„Zatím to nebyl jednoduchý rok. Závody teď jdou rychle za sebou. Poslední dva dny nebyly dobré a ztratili jsme tempo. Už první víkend (sezóny) jsme měli problémy, druhý víkend se prakticky nestal (jezdci Ferrari se vyřadili v prvním kole závodu po vzájemné kolizi, pozn. redakce). Třetí víkend byl takovým prvním víkendem s hladkým průběhem a teď máme znovu problémy.

„Byl to trochu těžký začátek, ale nedá se nic dělat. Jsem odhodlaný tu zůstat. Myslím, že kluci tlačí jak mohou. Nemyslím, že by tu byl z něčí strany nějaký špatný úmysl.“