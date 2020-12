Leclerca čeká penalizaci za incident ze Sachíru. V prvním kole chce víc přemýšlet

Leclerc měl v Sachíru kontakt s Pérezem, po kterém skončil. Mexičan to nakonec dotáhl na vítězství. Závod ale skončil také pro Verstappena, který se oběma vyhýbal a narazil do zdi.

Pro Monačana to nebyl první incident v úvodu závodu v tomto roce. V GP Štýrska měl incident se Sebastianem Vettelem a v Soči zase se Strollem.

Leclerc už po závodě vzal odpovědnost za incident na sebe. „Myslím, že jsem stewardům nedal moc na výběr,“ řekl Leclerc o penalizaci poklesu o tři místa pro GP Abú Dhabí.

„Musel jsem nějakým způsobem dostat trest a závod jsem nedokončil. Jediné, co bylo z jejich strany možné, bylo penalizovat mě pro další závod.“

Leclerc nechce svůj přístup úplně měnit. „V některých závodech jsem v prvním kole hodně získal, což mi letos pomohlo získat spoustu bodů."

„Stává se, že to někdy nejde podle mých představ. Minulý víkend se mi to nepovedlo a totéž v Rakousku na začátku roku. Ale získal jsem tím spoustu bodů.“

„Pokusím se volit boje lépe, protože získání pozice vůči Maxovi by nás nikam nedovedlo, Max byl rychlejší než my. Stejně jako v minulosti se z toho poučím.“

Verstappen se k tomu nechce vracet

„Vůbec mě to nezajímá,“ řekl jezdec Red Bullu v Abú Dhabí o incidentu. „Chci jen odjet závod a jet domů. Nemá smysl se pokoušet řešit žabomyší války a bavit se o tom. Pro oba závod skončil.“

Verstappen při incidentu nestihl svůj red bull vytočit a narazit do zdi. „Neviděl jsem štěrk, ale nemohl jsem udělat nic jiného, protože kdybych se pokusil více zabrzdit a zkusit počkat, až se Checo přestane točit, tak bych se pravděpodobně srazil s Charlesem. Nebylo kam jet. Měl jsem prostě velkou smůla, že tam bylo trochu štěrku, a proto jsem to nevytočil a narazil do zdi.“