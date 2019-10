Leclerc ztratil ve třetím sektoru, Vettelovi nevyšla celá Q3

Leclerc přiznal, že se potýkal s ovládáním svého vozu, kvůli čemuž nemohl zlepšit svůj čas ve druhém pokusu ve třetí části kvalifikace.

„První kolo bylo docela dobré. Pro druhý jsme ale zkusili přenastavit rozložení hmotnosti vozu trochu na přední nápravu, což pomohlo v prvním sektoru, poslední sektor byl ale kvůli tomu trochu náročný a já ztratil kontrolu nad zadní částí auta,“ řekl Leclerc.

„Přišel jsem tedy o čas, který jsem získal v prvním sektoru. Red Bull byl ale velmi rychlý, obzvlášť Max. Očekáváme, že budou silní. Po třetím tréninku jsme si mysleli, že budeme útočit na pole position, v kvalifikaci ale byli až příliš rychlí. Zítřejší závod je ale dlouhý.“

Leclerc také věří, že díky větrnému pytli se může v prvním kole po startu ze druhé pozice dostat před Verstappena do vedení.

„Tentokrát nestartuji z pole position, jsem druhý, takže snad se budu moct vyvézt za Maxem. Start bude samozřejmě důležitý.“

Vettel po chybě spoléhal na druhý pokus

Druhému jezdci Ferrari Sebastianu Vettelovi, který skončil třetí, kvalifikace nevyšla. Ve svém prvním pokusu v Q3 udělal chybu, druhý pokus mu naopak zhatil svým nárazem do zdi v poslední zatáčce Valtteri Bottas, kvůli kterému musel Vettel svůj poslední pokus vzdát.

„V první jízdě jsem udělal chybu, byl jsem proto přesvědčen, že to ve druhém pokusu můžu získat. Bohužel tam ale byly dvojité žluté vlajky, takže jsem musel zpomalit, a to kolo bylo ztraceno. Není to ideální. Nebyl jsem na vrcholu, když jsem měl být. Obzvlášť v Q3,“ řekl Vettel.

„Jinak byl vůz dobrý. V rukou bylo více, v klíčovém kole byl ale Max rychlejší. Uvidíme, jak se všechno vyvine. Startujeme na střední směsi. Samozřejmě nás čeká dlouhý závod.“

Foto: Getty Images / Charles Coates