Leclerc zpytuje svědomí: Když dělám takové chyby, nezasloužím si titul

Leclerc po startu musel čelit tlaku pozdějšího vítěze Maxe Verstappena. V 16. kole zamířil pilot Red Bullu do boxů, zatímco Leclerc zůstal na trati.

O dvě kola později nezvládl Leclerc průjezd zatáčkou číslo 11, roztočil se a narazil do bariéry. Pro Leclerca je to už třetí letošní odstoupení.

Jeho rival v boji o titul Verstappen naplno využil jeho zaváhání, na jihu Francie vyhrál a 10 závodů před koncem sezóny navýšil svůj náskok v čele průběžného pořadí už na 63 bodů.

Monačan si v tuto chvíli nemyslí, že by za jeho chybou byl mechanický problém na voze.

„Ne, nebyl to mechanický problém, nebo zatím nevím, jestli to tak bylo. Ale nevypadá to tak, byla to zkrátka chyba,“ řekl Leclerc pro Autosport.

„Samozřejmě je to velmi frustrující. Cítím, že od začátku sezóny podávám zřejmě nejlepší výsledky ve své kariéře, ale nemá smysl podávat takové výkony na tak vysoké úrovni, když dělám tyto chyby. Myslím, že je to celkem 32 bodů (co ztratil chybami), 25 bodů dnes. Myslím, že bychom dnes pravděpodobně vyhráli, protože jsme byli rychlí.

„A sedm bodů v Imole kvůli mé chybě, takže na konci roku si to odečteme, a když mi bude chybět 32 bodů, vím, že to jde za mnou a nezasloužím si titul.

„Ve druhé polovině sezóny musím tyto věci vyřešit, pokud chci být mistrem světa. Budu v to (titul) věřit do konce a na konci to budu počítat, v tuto chvíli to ale nevypadá dobře.“