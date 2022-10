Leclerc získal v Singapuru devátou letošní pole position

Charles Leclerc získal svou devátou letošní pole position a druhou na okruhu Marina Bay, když byl nejrychlejší v kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru formule 1.

Pilot Ferrari porazil o 22 tisícin druhého Sergia Péreze a o 54 tisícin třetího Lewise Hamiltona. Vedoucí muž průběžného pořadí Max Verstappen skončil až osmý, když musel kvůli nedostatku paliva vzdát svůj poslední pokus, ve kterém měl velký náskok.

Leclerc poslední minutu kvalifikace už sledoval z boxů, když ve svém posledním pokusu chyboval a čekal, jak stále zlepšujících se podmínek na osychající trati využije Verstappen.

„Myslím, že předposlední kolo bylo dobré, hlavně pro podmínky na trati, bylo to o přípravě na poslední kolo,“ řekl Leclerc.

„V tom posledním kole jsem ale bohužel zablokoval kola a udělal chybu ve 13. zatáčce, což mě stálo trochu času. V 16. zatáčce jsem jel rovně a byl konec. Jinak si myslím, že jsme byli v kvalifikaci velmi konkurenceschopní, což je skvělé, obzvlášť v těchto podmínkách. A auto bylo znovu dobré, takže to byla pozitivní kvalifikace. Jen je škoda, že jsem nemohl poskládat dohromady ten poslední pokus.“

Leclerc tak stále živí své šance na letošní titul, ačkoliv jak sám přiznává, je jen otázkou času, než jej získá Verstappen.

„Pro mě je důležité až do konce sezóny vyhrát co nejvíce závodů. Reálně, je jen otázkou času, než Max získá titul. My se jen budeme soustředit na sebe, pokusíme se tyto poslední závody využít co nejlépe a z našeho balíčku vytěžit maximum. To je pro mě důležité, o zbytek se nestarám.“

Sainz ve druhé řadě

Spolu s třetím Lewisem Hamiltonem vyrazí ze druhé řady Carlos Sainz na druhém ferrari. Španěl ztratil na svého týmového kolegu 171 tisícin sekundy.

„Dnes to byla náročná kvalifikace, kvůli podmínkám a provozu na městské trati jedna z nejobtížnějších v sezóně. Myslím, že to byla celkem slušná kvalifikace, je ale frustrující, že desetina a půl nás stála čtyři pozice. Moje nejrychlejší kolo vypadalo velmi dobře i pro zisk pole position, v 16. zatáčce jsem ale dostal smyk. Podíváme se na to a uvidíme, co jsme mohli udělat lépe, teď se ale musíme soustředit na zítřek,“ řekl Sainz.

„Stále můžeme dosáhnout velmi dobrého výsledku a víme, jak dlouhé a událostmi nabité tyto závody v Singapuru mohou být. Jsem připraven bojovat.“