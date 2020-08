Leclerc získal se štěstím stupně vítězů, Vettel se trápil

Leclerc získal druhé stupně vítězů v sezóně, když po druhém místě v úvodním závodě na rakouském Red Bull Ringu dojel na Silverstonu třetí.

Vettel se ve voze necítil dobře

Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel bude chtít na tento víkend co nejrychleji zapomenout. Problémy začaly už v prvním volném tréninku, který musel zcela vynechat kvůli problémům s mezichladičem. Ve druhém tréninku měl problém s pedály a další problém přišel v sobotním tréninku. V kvalifikaci navíc obsadil až desáté místo, když na nejrychlejšího Lewise Hamiltona ztratil přes dvě sekundy.

Lepší výsledek nepřišel ani v závodě, kde nakonec Vettel dojel desátý.

„Vůz byl velmi obtížný na řízení. Měl jsem velký problém najít sebedůvěru, musíme se na to podívat. Když se ale trápím tolik kol v závodě, tady to bylo od začátku do konce, pak je tu zřejmě něco, co tady nesedí,“ řekl Vettel.

„Nebyl to příliš stresující závod. Jen jsem neměl šanci. Jezdci kolem mě byli rychlejší. Předjížděli mě. Bylo velmi těžké překonat se a zůstat na trati. Fyzicky to nebyl vůbec obtížný závod, protože jsem nikdy nemohl zaútočit. Nedovolilo mi to dělat, co bych chtěl. Nyní se musíme podívat na to, proč tomu tak je.“