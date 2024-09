Leclerc: Že jsme nezískali Neweyho není zklamáním. Vizi Vasseura věřím na 200 procent

Jedním z největších témat probíhající sezony bylo, kam v příštím roce zamíří legendární konstruktér Adrian Newey poté, co ukončí své takřka dvě dekády dlouhé angažmá u Red Bullu.

Čekání na rozhodnutí Neweyho bylo ukončeno začátkem září, kdy bylo potvrzeno, že ho čeká angažmá u Astonu Martin.

Tímto oznámením padly naděje příznivců Ferrari, které o služby britského designéra rovněž usilovalo.

Pilot Scuderie Charles Leclerc však skutečnost, že dal Newey před Ferrari přednost Astonu Martin, nebere nikterak tragicky.

„Nejde o žádné zklamání, protože to není tak, že bychom se nesnažili nebo s Adrianem nemluvili,“ uvedl Leclerc, jehož slova cituje web RacingNews365.

„Věděl jsem, že probíhala jednání, ale pak se nějak rozhodl a my jeho rozhodnutí respektujeme. Ve Ferrari byl navíc tým vždy důležitější než konkrétní jednotlivec, přestože má neuvěřitelné výsledky a dokázal úžasné věci. Nepochybuji o tom, že do budoucna máme mimořádně silný tým, který nás může vrátit na vrchol, takže jsem s naší strukturou opravdu spokojen,“ nechal se dále slyšet monacký závodník, který má velkou důvěru i v šéfa stáje Frédérica Vasseura.

„Fredovou prací je snaha dostat tým na co nejlepší pozici, aby mohl vyhrávat závody. Věřím Fredovi na 200 % a plně se ztotožňuji s jeho vizí. Jde o dlouhodobý proces, v rámci kterého se snažíme Ferrari každý rok posouvat vpřed. Nyní jsme uprostřed tohoto procesu, ale jsem nadmíru spokojen s tím, jak to vidí a co dělá,“ dodal Leclerc.