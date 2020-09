Leclerc: Za zlepšení vděčíme filmovacímu dni

Charles Leclerc (3./10.)

Spa a Monza dopadly pro Ferrari takřka katastrofálně. Zdá se ale, že u příležitosti 1000. GP Scuderie se tifosi přeci jen mohou dočkat o něco lepších výsledků. Charles Leclerc byl v obou trénincích v první desítce, ten první zakončil dokonce na třetí pozici.

„Ano, bylo to pozitivnější. Nicméně problém je, že když jde něco relativně dobře, měli byste vědět, proč tomu tak je. Nás to ale dost překvapilo. Moje teorie je, že nám filmovací den pomohl dostat se do rytmu, zatímco pro ostatní to byla úplně nová trať.

Možná nám to trochu pomohlo, ovšem ve druhém tréninku už jsme byli zase skoro tam, kde jsme čekali. Na druhou stranu jsou tu malé rozestupy a v kvalifikaci můžeme být lepší, takže jsem mírným optimistou,“ přiznal Leclerc.

Sebastian Vettel (13./12.)

Německý závodník, který po sezoně přejde do týmu Aston Martin, nezažil v Mugellu povedený vstup do závodního víkendu. Na konci tréninku ho navíc postihly technické potíže.

„Jo, bylo to docela perné. Je to pěkná trať, krásná scenérie, užíval jsem si to. Je zároveň brutální vůči pneumatikám, jejich chování se rapidně mění. Ale jezdit tu je rozhodně zábava.

Myslím, že se dokážeme zlepšit. Ale nebude to nic jednoduchého. Zdejší trať je náročná na nalezení správného vyvážení. Jsem si jist, že nastavení aspoň o ždibec zlepšíme,“ věří Vettel.