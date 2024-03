Leclerc vyzdvihl výkon Bearmana v kvalifikaci

18letý Brit, který letos závodí za tým Prema v šampionátu formule 2, v pátek a v sobotu v Džiddě zastoupí Carlose Sainze, který dostal zánět slepého střeva, a ještě v pátek podstoupil operaci.

Bearman poprvé nastoupil ve třetím tréninku. V kvalifikaci mu postup mezi deset nejrychlejších do třetí části unikl o 36 tisícin sekundy.

Vysloužil si ale uznání od druhého pilota Ferrari Charlese Leclerca, který v kvalifikaci rozdělil oba piloty Red Bullu a dostal se do první řady na druhé místo.

„Hlavně doufám, že se Carlos brzy uzdraví. Ollie odvedl neuvěřitelnou práci, když měl jen třetí trénink. Byl hned rychlý a v autě se cítil dobře. Takže je to dobré, mám z něj samozřejmě radost,“ řekl Leclerc.

„Je to velmi výjimečný den. První závod za Ferrari poté, co odjel jen jeden trénink, tím je to ještě výjimečnější. Doufám, že zítra budeme mít dobrý závod a získáme dobré body pro tým.“

Leclerc v prvním pokusu v Q3 zkusil dvě zahřívací kola. Závěrečným pokusem se ale dokázal zlepšit téměř o půl sekundy.

„V prvním kole v Q3 jsme zkusili něco jiného s přípravným kolem, ale nevyšlo nám to. Ve druhém kole jsem pak všechno poskládal dohromady. S kolem jsem opravdu spokojen. Je trochu škoda, že jsme v kvalifikaci dále, než jsme doufali. Závod je ale zítra a já doufám, že budeme moci bojovat s red bully vpředu.

„Udělali jsme krok vpřed v porovnání s loňským rokem. V autě se cítím být jistější. Myslím, že auto je na tom lépe v závodním režimu, musíme se jen soustředit na sebe. Pro zítřek už nemůžeme změnit nastavení, pokusíme se proto vše pro závod optimalizovat a uvidíme.“

Bearmanovi těsně unikl postup do Q3

Oliver Bearman měl při své premiéře na dosah postup mezi deset nejrychlejších v kvalifikaci. Od třetí části jej v Saúdské Arábii dělilo 36 tisícin sekundy, které ztratil na Lewise Hamiltona.

„Probudil jsem se s vědomím, že se budu připravovat na svůj závod F2, kde jsem měl startovat desátý. A pak jsem byl vhozen do hluboké vody třetího tréninku a kvalifikace,“ řekl Bearman.

„Samozřejmě to není ideální situace. Je mi líto Carlose a přeji mu všechno dobré. Je to skvělá příležitost, jsem ale trochu zklamaný. V tuto chvíli nejsem hrdý. Závodník ve mně ví, že auto dnes bylo rychlé na Q3, z toho jsem tedy trochu zklamaný.“

Bearmana překvapilo množství přilnavosti současných monopostů F1 ve srovnání s formulí 2.

„Ve F2 máme kvalifikaci celkem na začátku víkendu, takže trať se ještě vyvíjí. Ale úroveň přilnavosti je neuvěřitelná. Po prvním kole jsem byl šokován. Ve F2 jedete na limitu vozu a ve F1 je limitem jezdec. Je to o tom, co je pilot připraven udělat. Je to skvělý pocit, chvíli ale trvá, než si na to zvyknete.“

Cíl pro první závod je jasný: dovézt vůz do cíle a nasbírat zkušenosti.

„Jen přivézt auto do cíle a pokusit se získat nějaké body, to by byl bonus. Ale hlavně nasbírat kilometry a získat zkušenosti. Je to můj první závod, takže nečekám mnoho. Navíc je to opravdu náročná trať.“