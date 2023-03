Leclerc vynechal závěrečný kvalifikační pokus, aby ušetřil sadu pneumatik

Charles Leclerc v kvalifikaci na úvodní závod letošní sezóny formule 1, Velkou cenu Bahrajnu, absolvoval ve třetí části jen jeden měřený pokus. Pro nedělní závod si tímto způsobem chtěl ušetřit jednu měkkou sadu pneumatik.

Po prvních měřených pokusech patřilo Leclercovi druhé místo se ztrátou 103 tisícin sekundy na Maxe Verstappena.

A zatímco mistr světa z posledních dvou let ve druhém pokusu svůj čas ještě o 189 tisícin vylepšil, Leclerc před koncem kvalifikace vystoupil z vozu a závěr sledoval z garáže. Na obrazovce viděl i to, jak jej z první řady na roštu odsunul Verstappenův týmový kolega z Red Bullu Sergio Pérez.

„Ne, nebyl tam žádný problém. Myslím, že jsme byli v boji o pole position, což bylo příjemné překvapení, abych byl upřímný,“ řekl Leclerc po kvalifikaci.

„Po testech a volných trénincích, které byly trochu náročné, jsem to nečekal. Dokázali jsme najít tu rychlost pro kvalifikační kolo, což bylo skvělé. Musíme ale stále myslet na to, že v závodním tempu ve srovnání s Red Bullem trochu ztrácíme.

„Myslím, že jsme v lepší pozici, když startujeme třetí s novými pneumatikami, než kdybychom startovali první se starými. Nevím, zda bychom dosáhli na pole position nebo ne. Bylo by to ale těsné.“

Celkově je ale Monačan s výkony Ferrari v úvodním víkendu sezóny spokojen.

„Jsme mnohem blíže, než jsme očekávali, což do budoucna vypadá dobře. Formuli 1 to dělá více vzrušující, těším se na další závody. Vypadá to, že teď máme nějaké slabiny. Zítra nám ale pomůže, když budeme mít novou sadu pneumatik. Nevím ale, jak moc se tím změní obraz, alespoň to ale půjde správným směrem.“

Sainz za Leclercem

Kompletní druhou řadu pro Ferrari zajistil čtvrtým nejrychlejším časem Carlos Sainz, který na Leclerca nestačil o 154 tisícin, za Verstappenem pak Španěl zaostal o 446 tisícin.

„Dnes jsme jako tým udělali krok vpřed. Pro mě to byla náročná příprava na kvalifikaci, včera jsem neměl klidný den, dnes jsme ale dobře reagovali. Trochu jsem ztratil ve druhém sektoru, kromě toho byl ale celkový pocit lepší,“ řekl Sainz.