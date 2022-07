Leclerc vyhrál po třech měsících. Tohle jsem potřeboval, říká

Z pohledu závodní rychlosti měli Leclerc a jeho týmový kolega Carlos Sainz nad Maxem Verstappenem na Red Bull Ringu převahu. Vzhledem k odlišné strategii Leclerc během závodu celkem třikrát předjel Verstappena v souboji o první místo a po závodech v Bahrajnu a Austrálii si připsal třetí letošní triumf.

Jenže poté, co v 57. kole kvůli technickému problému musel ze třetího místa odstoupit Sainz, také Leclerc do vysílačky hlásil problémy, konkrétně s plynovým pedálem, který podle něj zůstával v zatáčkách sešlápnutý.

„Byl to skutečně dobrý závod, od začátku tam byla rychlost a s Maxem jsme svedli pěkné souboje. Na konci to ale bylo neuvěřitelně náročné. Měl jsem ten problém s plynem, v pomalých rychlostech zůstal sešlápnutý asi na 20 nebo 30 procent. Bylo to velmi zrádné, ale dokázali jsme to udržet do cíle. Jsem velmi šťastný,“ řekl Leclerc.

„Věděl jsem, že to není problém s motorem, protože to byl opravdu pedál, který se zdál být divný. Nejprve při sešlápnutí a na konci se pak nevracel do nulové pozice. Naštěstí jsme to ale do konce závodu udrželi.“

Po podařeném úvodu sezóny, kdy vyhrál dva z prvních tří závodů, čekal Leclerc na další triumf přesně tři měsíce.

„Tohle jsem rozhodně potřeboval. Posledních pět závodů bylo pro mě, ale i pro tým, neuvěřitelně náročných. A je neuvěřitelné, že jsme mohli konečně ukázat, že máme v autě rychlost a že to můžeme dokázat. Musíme tlačit až do konce.“

Sainze zradila technika

Ferrari mělo závod rozjetý na dvojité vítězství. Jeho rychlostní převaha oproti Red Bullu byla jednoznačná, když se ale na Verstappenovu druhou pozici chystal zaútočit Sainz, z jeho vozu se v 57. kole zakouřilo a Španěl musel odstoupit.

„Z motoru nic nenasvědčovalo tomu, že by se tohle mělo stát. Bylo to velmi náhlé. Nemám slov, protože je to pochopitelně velká bodová ztráta a jako tým jsme přišli o velký výsledek. Myslím, že by to dnes byla snadná první a druhá pozice,“ řekl Sainz pro Sky Sports F1.

„Spousta ohně, hodně poškození, což není ideální a budeme se na to muset podívat. Včera jsme měli rychlost, opotřebení pneumatik bylo na našem autě velmi malé. Byli jsme rychlí. Co nejrychleji se pokusím otočit list a zapomenout na to.“