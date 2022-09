Leclerc vyhlíží zajímavou kvalifikaci

Charles Leclerc (6./1.)

Poněkud rozpačitý začátek a slibný konec, takový byl pátek v podání Charlese Leclerca. Monačan tuší, že Ferrari má ještě prostor pro zlepšení.

„Ve druhém tréninku jsme trochu zrychlili, ale zatím to minimálně v mém případě není ono. Máme před sebou dost práce. Věřím, že zítra to bude lepší. Mimo Maxe a Checa jsme byli všichni velmi blízko sebe. Je mi ale jasné, že za sebou mají smolný den, takže by to zítra mělo být zajímavé,“ věří Leclerc.

Carlos Sainz (3./2.)

Španělský závodník si legendární Zandvoort užívá. Na své konto si v obou trénincích připsal slušná umístění a zůstává proto pozitivně naladěn.

„Celkově za sebou máme povedený pátek. Zandvoort je skvělá trať a představuje výzvu pro jezdce i auta. Moc si to tu užívám. Co se naší rychlosti týče, vše proběhlo hladce a splnili jsme náš plán. Vyšly nám kvalifikační i závodní simulace. Vypadá to, že mezi námi a nejbližšími rivaly je to velice těsné. Jakýkoliv posun, který vymyslíme přes noc, nám může v kvalifikaci velice pomoct,“ tuší Sainz.