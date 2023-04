Leclerc vítězné kolo téměř pokazil

Ferrari se díky Leclercovi opět postaví na první místo na startovním roštu. Stačilo ale málo a pole position patřila někomu jinému.

Charles Leclerc (2. v tréninku / 1. v kvalifikaci)

V Bahrajnu, Saúdské Arábii i Austrálii kvalifikaci ovládl Red Bull. Ázerbájdžán se alespoň dnes stal kořistí Ferrari. Málem však mohlo být vše jinak.

„Na městských okruzích se v Q3 vždy pokusíte zajet alespoň jedno kolo, kdy tlačíte na pilu více než při ostatních pokusech. V posledním kole pak jedete naplno a počkáte si, jak to dopadne.

V první zatáčce to bylo hodně těsné, ale celkově to bylo čisté a mám z kola radost. Je to velmi příjemná změna po nepovedeném začátku sezony. Nezačali jsme vůbec dobře, ale je skvělé vrátit se na pole position.

Popravdě jsem to nečekal. Říkal jsem si, že by bylo skvělé, kdybychom za sebou nechali Aston Martin a Mercedes, a nakonec jsme na pole position. Mám z toho opravdu radost.

Musíme samozřejmě myslet jak na nedělní závod, tak i na zítřejší sprint. Závodní rychlost je zatím naší slabinou. Přesto jsem ale velice spokojený,“ přiznal Leclerc.

Carlos Sainz (4. v tréninku / 4. v kvalifikaci)

Španělský pilot na Leclerca ztratil přes osm desetin sekundy. Ve voze se necítil dobře.

„V prvním sektoru jsem měl tendence dělat chyby. Už od prvního výjezdu v tréninku jsem měl divný pocit. Auto je stejné jako v Austrálii, zvolené nastavení je totožné. Z nějakého důvodu to ale nebylo ono po stránce chování vozu. Moje řízení také nebylo dobré.

V Q3 jsem se trápil a bylo to horší než v prvních dvou částech kvalifikace. Ztrácel jsem sebevědomí a celý den jsem se jen snažil dohánět ztrátu,“ nechal se slyšet Sainz.