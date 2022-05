Leclerc ví, že pro boj o pole position se musí zlepšit

Charles Leclerc (1./2.)

První a druhá pozice ve volných trénincích zní jako výborný vstup do závodního víkendu, Monačan ale očekává hodně lítou bitvu.

„Je to náročná trať, ale líbí se mi, užívám si to tu. Vypadá to, že závodní pole tu je mnohem vyrovnanější než na začátku sezony. To by mělo být zajímavé. Před kvalifikací se nicméně musíme zlepšit. Pokusíme se přes noc dát vše dohromady, analyzovat data. Také se pokusím vylepšit vlastní jízdu.

Trať se měnila skutečně masivně. Zdejší asfalt je něco úplně jiného, než na co jsme normálně zvyklí. Mimo závodní stopu to tu šíleně klouže. Závod a víkend jako takový bude velkou výzvou.

Až Max vyřeší své problémy, bude určitě rychlý. Příjemně překvapil Mercedes, je očividně rychlý v kvalifikačních i závodních simulacích. Máme se na co těšit,“ prohlásil Leclerc.

Carlos Sainz (6./11.)

Španělský pilot má za sebou dva neúspěšné závody, ve kterých dohromady získal pouze pět bodů. V prvním tréninku na městském okruhu v Miami byl šestý, ve druhém boural, když ztratil kontrolu nad svým vozem ve 13. zatáčce.

„Smůlou v poslední době se nenechávám rozhodit. Věci jako v Imole se stávají a jsou tak trochu mimo vaši kontrolu. O to snadněji to pak hodíte za hlavu.

Takže ano, obvykle mi stačí 24 hodin a jsem v pohodě. Nyní se snažím soustředit na Miami, užít si to tu a jako vždy odvést tu nejlepší práci,“ nechal se slyšet Sainz.