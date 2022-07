Leclerc věří, že se Ferrari může ze Silverstonu poučit. Některá opatření už tým zavedl

Mattia Binotto byl mezi Velkou Británií a Rakouskem v Monaku, kde byl spatřen na večeři s Leclercem. Hned po závodě se ho také snažil povzbudit.

„Samozřejmě jsme si prošli strategii a určitě jsou věci, které jsme mohli udělat lépe, protože jsme byli první a druzí, skončili jsme první a čtvrtí,“ řekl Leclerc. „Ale víme, kde jsme udělali chyby, a doufám, že z toho můžeme poučit.“

„Jako tým jsme již změnili několik věcí, právě ve způsobu komunikace v průběhu závodu, abychom byli v danou chvíli připraveni, protože jakmile vyjede safety car, pak je třeba přijmout rozhodnutí, a pokud na to nejste připraveni, je to složité. Jako tým jsme změnili několik věcí. Nebudu to příliš rozvádět.“

Na Red Bull Ringu se Verstappenovi historicky dařilo a v roce 2019 zde svedl trochu kontroverzní souboj s Leclercem (viz video níže). Uvidíme podobnou rivalitu také letos?

„Miluji tuto trať. V minulosti jsme zde byli konkurenceschopní. Je to trať, která mi trochu připomíná motokárové časy, velmi krátká trať. Opravdu doufám, že budeme konkurenceschopní. V minulosti jsme byli konkurenceschopní, ale já jen doufám, že teď budeme mít čistý víkend a že se konečně budeme moci dostat na špici.“

Souboj z roku 2019