Leclerc věří, že na tom bude Ferrari v Monze lépe než na tratích s vysokým přítlakem

„Nemyslím si, že výsledky z posledních dvou závodů mění naše očekávání pro tento víkend, protože stále bojujeme s rychlostí,“ řekl Leclerc.

„Po Zandvoortu jsme pochopili některé věci, například proč náš výkon v kvalifikaci nebyl ideální. V neděli jsme ale zajeli dobrý závod, stejně jako tomu bylo ve Spa. Tady v Monze by náš výkon měl být trochu podobný jako ve Spa, takže bychom se měli více zapojit do boje o stupně vítězů, i když na vítězství to možná stačit nebude.“

„Myslím si však, že tady budeme v lepší formě než na tratích s vysokým přítlakem, ale budeme si muset počkat a uvidíme, o kolik lepší. Na autě máme také několik vylepšení, která by nás měla posunout správným směrem. Doufejme, že když dáme všechny tyto faktory dohromady, můžeme se přiblížit nejrychlejším více než v několika posledních závodech. Jasnou představu o tom, jak aktualizace fungují, budeme mít až v Baku nebo Singapuru, protože Monza není nejlepší trať pro jejich vyhodnocení.“

Leclerc byl na tiskové konferenci dotazován, zda by mohl svému budoucímu týmovému kolegovi dát nějakou radu ohledně působení ve Scuderii: „Myslím, že Lewis žádné rady nepotřebuje!“ smál se Leclerc. „Kromě toho, že říkám, že jezdit za Ferrari je velmi zvláštní, obzvlášť tady v Itálii. Je to něco ikonického. Máme velkou podporu po celém světě, ale v Itálii je to něco mimořádného, co nás maximálně motivuje a příští rok to společně zažijeme.“