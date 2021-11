Leclerc věří, že Mexiko bude lepší než Austin

„Líbí se mi optimismus, ale zároveň si myslím, že bychom měli být realisté,“ řekl Leclerc, kterého cituje RacingNews365.com.

„Samozřejmě, na papíře to vypadá, že to pro nás bude slibný víkend. Ale nebude to na boj s Red Bullem a Mercedesem, ti jsou příliš daleko vepředu. Cílem je pokusit se dostat před McLaren, a to budeme mít na paměti.“

Mezi oběma týmy je to nyní v šampionátu v podstatě vyrovnané. Ferrari by tak mohlo mít šanci se v Mexiku dostat na třetí místo.

„Samozřejmě, pokud bude příležitost zajet lépe, půjdu do toho jako vždy a pokusím se udělat něco speciálního. Na papíře to zatím vypadá nemožně.“

„Měla by to pro nás být lepší trať než v Austinu,“ řekl Leclerc. „Ale je také pravda, že někdy jsme zažili dobrá i špatná překvapení v porovnání s tím, co jsme očekávali na papíře. Nenecháme se tedy příliš unést a soustředíme se na naši práci. Ale měl by to pro nás být docela silný závod, pokud se porovnáme s ostatními týmy ve středu pole.“