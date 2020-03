Leclerc věří, že má rychlost na boj o titul

„Je to vždy těžké. Myslím, že Lewis je v tuto chvíli velmi, velmi silný a pořád se musím naučit spoustu věcí,“ řekl Leclerc v Melbourne.

„Ale myslím, že rychlost tam je a během svých dobrých víkendů jsem to ukázal. Teď je to všechno o konzistenci. Snažím se dělat tu nejlepší práci, na které mohu pracovat a být v tom lepší. A pak ano, myslím, že máme šanci.“

„Přijel jsem sem a je to pro mě samozřejmě trochu jiné (ve srovnání se situací před rokem),“ řekl Leclerc. „Znám všechny v týmu, vím, jak tým pracuje a cítím se také mnohem připravenější.“

„Během zimní přestávky jsem se připravil více než kdy jindy. Věděl jsem, co očekávat, takže vím, na co se připravit a myslím, že to bylo docela znát. Rozhodně se cítím celkově připravenější a nemůžu se dočkat, až budu zpátky v autě.“

„Jak jsem řekl v Barceloně, přidali jsme přítlak a v důsledku toho jsme ztratili rychlost na rovinkách. Ale to jsme očekávali. Čas ukáže, jestli jsme to přehnali, nebo ne. Ale určitě jsme celkem rychlí v zatáčkách.“

Leclerca se také zeptali na aféru Ferrari ohledně loňského motoru. „Plně věřím svému týmu, to je jisté. A věřím FIA, že vše bylo v pořádku, takže pro mě je uzavřené a teď se dívám do budoucnosti.“

Na dotaz, zda chápe, že soupeři mají obavy z postupu FIA, která uzavřela s Ferrari tajnou dohodu, reagoval Leclerc: „Svým způsobem ano a ne. Ano, měli by také důvěřovat FIA za vykonávání její práce a myslím si, že je zcela pochopitelné, že nevysvětlují úplně všechno. Pokud všechno zveřejníte, tak zveřejníte veškerou práci, kterou tým udělal, takže to chápu.“

