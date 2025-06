Leclerc věří, že jeho nehoda nebude mít vliv na zbytek víkendu

„Auto se řídilo dobře, ale momentálně nám chybí trochu rychlosti a při delších jízdách jsme zaznamenali opotřebení pneumatik (drolení),“ řekl Lewis Hamilton. „Budeme přes noc dál pracovat na tom, abychom zítra auto dostali do lepšího výkonnostního okna.“

„V FP1 to bylo malé zablokování kol s velkými následky,“ řekl Leclerc. “Nejvíc mě mrzí, že kvůli tomu nemohl tým jezdit po zbytek první části a ani ve druhém tréninku. Jinak jsem se v autě cítil dobře, což je pozitivní, takže si nemyslím, že by to, co se dnes stalo, mělo mít vliv na zbytek víkendu.“