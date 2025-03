Leclerc věří, že Ferrari udělá v Číně krok vpřed. Vysvětlil původ vody v kokpitu.

Jezdci Ferrari sice v prvním závodě dojeli před a za jedním vozem McLarenu, ale šlo o osmé a desáté místo. Piastri se propadl po výletu mimo trať. Jezdci Ferrari se zase propadli poté, co zůstali na trati na hladkých pneumatikách za deště déle.

„Z prvního víkendu se můžeme naučit spoustu věcí,“ řekl Leclerc před víkendovou Velkou cenou Číny.

„Je zřejmé, že spousta věcí neproběhla tak, jak jsme chtěli, ale byl to teprve první závod sezony. Od té doby jsme se naučili spoustu věcí a jsem si jistý, že pro tento víkend dáme všechny střípky dohromady a uděláme krok vpřed.“

„Jsem i nadále přesvědčen, že potenciál vozu je mnohem lepší, než jaký jsme viděli v prvním víkendu. Teď to ale musíme tento víkend ukázat na trati.“

„Tým má velkou motivaci věci zvrátit. Během zimní přestávky kolovala spousta řečí, ale nemyslím si, že jsme v tuto chvíli na úrovni McLarenu. Jsme ale blíž než to, co jsme viděli v Melbourne.“

Voda

Leclercova komunikace s inženýrem z Grand Prix Austrálie se stala virální. Monačan si stěžoval na vodu v kokpitu.

Leclerc: Máme únik?

Inženýr: Únik čeho?

Leclerc: Moje sedačka je plná vody, tím myslím plná vody!

Inženýr: To musí být voda.

Leclerc: To jsou další moudrá slova

„Byl to takový interní vtip,“ řekl Leclerc, kterého cituje RacingNews365. „Zvenčí to ale samozřejmě nikdo nemohl pochopit. Je to mezi mnou a mým inženýrem. Pochopili jsme, odkud to přichází. Vycházelo to z láhve na nápoj, takže jsem samozřejmě neměl žádné pití a byl jsem mokrý.“