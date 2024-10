Leclerc věří, že Ferrari bude v dalších letech lepší a lepší

Charles Leclerc věří, že by mohlo Ferrari v příštím roce bojovat o titul.

Ferrari vloni skončilo na třetím místě s 406 body. Letos je zatím opět třetí a po 18 závodech má na kontě 441 bodů. Vloni vyhrál jen Carlos Sainz, letos získali jezdci Ferrari tři vítězství. Leclerc vyhrál dvakrát – v Monaku a v Monze. Na kontě má ale také 7 dalších pódií.

„Byla to sezona, která byla z emocionálního hlediska opravdu kontrastní,“ řekl Leclerc v rozhovoru pro The Race a ESPN.

„Získal jsem dvě vítězství, o kterých jsem vždy snil, a to v Monaku a Monze,“ pokračuje Leclerc, který ale zmiňuje i temnější stránku sezóny – po nasazení vylepšení ve Španělsku přišlo poskakování. Podle Leclerca musel tým experimentovat s nastavením, měl problémy s některými částmi a vůz byl obtížněji říditelný, což ovlivňovalo průběh víkendů.

„Bylo těžké se pak vrátit do naší formy. Když se ohlédneme zpět za sezónou, byly tam vzestupy a pády – ale vzestupy byly velmi vysoké a pády byly velmi nízké.“

„Ano, někdy jsou sezony, které jsou na jednu stranu dost frustrující, protože odvedete opravdu dobrou práci, ale vypadá to tak nějak normálně, protože jste pátí nebo šestí, protože auto prostě není dost dobré. Ale mám pocit, že se zlepšuju závod od závodu, sezónu od sezóny. Cítím, že to tak je.“

„Ale budu dál tlačit, dál pracovat na věcech, které se mi pořád nelíbí, když se podívám na data o tom, jak jezdím a jak pracuji. Doufám, že se ještě zlepším.“

Podle Leclerca je současná F1 hodně turbulentní. „Když se podíváte na jednotlivé týmy, není to jako u předchozí generace vozů, kde bylo vidět, že když tým něco pochopil, měl dynamiku a stále se zlepšoval.“

„Kromě McLarenu je to v poslední době opravdu nahoru a dolů. Někdy vidíte, že Mercedes předvádí skvělé výkony a pak se trápí. Stejně tak vidíte nás, jak někdy předvádíme skvělé výkony a někdy se trápíme o dost více. Vidíte to teď také u Red Bullu, který byl po mnoho let extrémně silný.“

„Tato generace vozů je mnohem složitější na pochopení a sebemenší detail může mít velký vliv a na trati je to velký rozdíl. Vzhledem k tomu, že jsou rozdíly malé, tak to znamená, že za sebemenší chybu zaplatíte mnohem více ve srovnání s předchozími generacemi vozů.“

Ferrari přiveze do Austinu zřejmě poslední nebo jedno z posledních vylepšení. Týmy už intenzivně pracují na voze pro rok 2025.

„Zaznamenáváme poměrně velké zisky,“ řekl Leclerc o vývoji nového vozu. „Potřebujeme jen čas, abychom tato vylepšení nasadili na vůz.“

Na otázku, zda to znamená, že titul je v příštím roce reálný, odpověděl jednoznačně: „Ano, je.“ Pak se zasměje: „To bude titulek!“

„Je to samozřejmě neustálý proces a cílem je být stále lepší. Řekl bych, že rok 2025 bude dobrý, rok 2026 bude lepší a rok 2027 bude ještě lepší. Všechno optimalizujeme. Ale všechno je relativní. Neexistuje žádný tým, který by se rok od roku zhoršoval. Jde o to, jak velký krok vpřed udělali ostatní.“

„Ale nemám žádné pochybnosti o tom, že příští rok uděláme krok vpředu a rok poté další.“