Leclerc věří, že bude v Monaku ve hře. Musíme se zaměřit na vítězství, říká

„Vítězství je to, na co se musíme zaměřit,“ řekl Leclerc. „V posledních několika závodech jsme viděli, že Red Bull, McLaren a my jsme si v kvalifikaci hodně blízko... a víme, jak důležitá je tady kvalifikace.“

„Takže budeme muset dát všechno dohromady, a pokud budeme na pole position, pak nám to dá dobré šance získat to, co chceme, což je vítězství.“

Charles Leclerc a GP Monaka 2017: DNF, DNF (F2) 2018: DNF 2019: DNF 2021: DNS 2022: P4 po startu z pole position (strategie Ferrari) 2023: P6

„Mám pocit, že v Monaku vždy začínáte tak trochu od nuly. Viděli jsme to v roce 2021 u nás, kdy jsme na tom nebyli tak dobře, ale pak jsme přijeli do Monaka a naše auto fungovalo velmi dobře. Uvidíme po pátku, jak na tom budeme v porovnání s ostatními. Ale byl bych překvapený, kdybychom nebyli minimálně v boji o pole position.“

Leclerc byl zatím v Monaku nejlépe čtvrtý. Na stupně vítězů se nikdy nedostal.

„Víkend v Monaku je samozřejmě vždy velmi speciální. Myslím, že je to tak pro všechny jezdce, ale konkrétně pro mě, který zde vyrostl, je to mimořádné. Opravdu se těším.“

„Vždy jsme tu byli konkurenceschopní, takže doufám, že to bude stejné i tento víkend. Nicméně finále víkendu nikdy nebylo takové, jaké bych si přál, na čemž jsme hodně pracovali, připravovali jsme se co nejlépe a doufám, že tento víkend to bude dobré.“