Leclerc věří, že bude v Džiddě ve hře o bednu

Ferrari v Bahrajnu nasadilo novou podlahu. Týmu by měla poskytnout šiří okno pro nastavení.

„Myslím, že pracujeme správným směrem a musíme se držet stejného přístupu,“ řekl Leclerc.

„Začínáme vidět výsledky naší práce a jsme připraveni dosáhnout dalšího pokroku. Myslím, že i v Bahrajnu by bylo možné se dostat na stupně vítězů. Doufám, že první volné tréninky potvrdí, že i tady můžeme být ve hře, i když pouhé umístění na stupních vítězů není to, o co bych chtěl ve skutečnosti bojovat.“

Trať v Džiddě se Leclercovi líbí. „Připomíná mi městský okruh. V některých zatáčkách je velmi extrémní, což musíte zvládnout s jistotou a bez zaváhání, i když zdi vždy čekají, když uděláte chybu. Myslím si také, že vylepšení zavedené v Bahrajnu by nám měly na okruhu s těmito vlastnostmi pomoci, takže se těším, až vyrazím na trať a uvidím, jak si s ní SF-25 poradí.“