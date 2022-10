Leclerc věří, že bouračka Ferrari nepoškodí

Pro monackého závodníka skončil druhý trénink předčasně, když svůj vůz v osmé zatáčce opřel o bariéru. Pro zbytek víkendu by to však prý nemělo představovat tragédii.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Charles Leclerc (2./7.)

Pilot Ferrari má šanci stát se vicemistrem světa. Závodní víkend v Mexiku pro něho však nezačal nejšťastněji. V prvním ho potrápil defekt, ve druhém boural. Vůz doznal poškození, které nešlo do konce jízd opravit.

„Abych byl upřímný, cítím se dobře. V prvním tréninku jsme měli dost smůlu, při výjezdu jsem měl defekt a v důsledku toho jsem nenajel moc kol.

Ani ve druhém tréninku jsem moc nejezdil. Na začátku závodní simulace s velkým množstvím paliva jsem ztratil kontrolu nad zádí vozu. Šlo o mou chybu, ale věřím, že to náš víkend nijak negativně neovlivní.

Zkusili jsme na voze něco, co mi úplně nesedlo. Auto se mi neřídilo tak příjemně jako v prvním tréninku. Vím ale, co zítra musím udělat. Věřím, že nám rychlost nechybí.

Bouračka nám neublíží. Vzhledem k penalizacím, které jsme letos stihli nasbírat, máme dostatek náhradních dílů,“ řekl Leclerc.

Carlos Sainz (1./8.)

Španělský pilot měl o něco povedenější pátek. První trénink vyhrál a věří, že dovede navázat na dobré kvalifikační výkony z Austinu, kde získal pole position.

„První trénink šel podle plánu. Ve druhém jsme provedli dost změn na voze. Nevím, jestli to byla chyba v nastavení, nebo zda to bylo v důsledku testu nových pneumatik. Co se týče vyvážení vozu, myslím, že jsme trefili správný kompromis. Uvidíme ještě, jak si auto zvykne na zdejší vysokou nadmořskou výšku.

Z pátku jsme vytěžili maximum. Teď ještě uvidíme, jak nám to půjde ve třetím tréninku. Bude to hodně hektické, stejně jako v Austinu. Kvalifikace i závod by tu mohly být zajímavé.

Těžko odhadnout, jak se nám bude dařit. Věřím ale, že pro kvalifikaci i závod máme silné auto,“ prohlásil Sainz.