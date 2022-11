Leclerc ve Spa definitivně pochopil, že letos titul nezíská

Aktuality

14:40 | Lando Norris vynechá dnešní mediální povinnosti. Není mu dobře, vypadá to na otravu jídlem. Zítra by ale neměl chybět.

11:12 | Podle Motorsport Total FIA prodloužila lhůtu pro zájemce o vstup do F1 jako výrobci pohonných jednotek od roku 2026 do 15. listopadu. Kromě snad Porsche ale nikdo jiný ve hře zřejmě není. To ale nevylučuje možnost, že se někdo (Honda) stane dodatečně partnerem Red Bullu.

8:54 | Před pěti lety vyjel v prvním tréninku na trať na okruhu Interlagos poprvé jistý George Russell. S vozem Force Indie odjel 29 kol a obsadil 12. místo se ztrátou necelých 0,6 s na týmového kolegu Ocona.

18:45 | Malá zajímavost. Se sedačkou u Haasu je spojován Nico Hülkenberg, který je jen o 47 dní mladší než ve F1 končící Sebastian Vettel.