Leclerc: V závodě jsem pokračoval jen pro to, že jsem doufal v déšť

Z jezdců Ferrari dokončil Velkou cenu Nizozemska formule 1 jen Carlos Sainz na pátém místě. Charles Leclerc ze závodu odstoupil.

V prvním kole závodu, kdy začalo pršet, se Leclerc střetl s Oscarem Piastrim. Hned po prvním kole jel Leclerc do boxů pro přechodné pneumatiky, které ale mechanici Ferrari neměli nachystané a Monačan tak ztratil.

Leclerc měl navíc poškozenou podlahu vozu a podle dat týmu s postupem závodu ztrácel stále více přítlaku. Postupně se propadal pořadím, až jej tým nakonec povolal do boxů a ze závodu odstoupil.

„Už v prvním kole, kdy jsme měli poškození, jsem to cítil mnohem horší, než mi říkali kluci do vysílačky,“ řekl Leclerc.

„Nejprve to bylo od 5 do 10 bodů (přítlaku), co mi řekli, pak jsme si ale uvědomili, že to bylo více než 60, a přes 60 je to úplně jiná kategorie.

„Upřímně, jen jsme čekali na nějaký déšť. Je velmi zrádné v dešti řídit auto s o 60 bodů menším přítlakem, zároveň je ale větší zmatek, můžete udělat něco jiného než ostatní a možná získat jeden nebo dva body. Každý bod se počítá, nechtěli jsme se proto vzdávat příliš brzy. Pak jsme pochopili, že déšť nepřijde, ačkoliv teď přišel, ale bylo by to příliš pozdě.“

Na zastávku v prvním kole nebyli mechanici nachystáni. Podle Leclerca ale časová ztráta nebyla velká.

„Řekl jsem o tom do vysílačky v poslední zatáčce, takže velmi pozdě. Když jsem se ale v poslední zatáčce díval na situaci (s počasím), byl jsem si jistý, že i když ztratíme zastávkou pět nebo šest sekund, během jednoho kola to získáme zpět.

„Čekal jsem, že ztratíme nějaký čas. Mohli jsme to lépe optimalizovat, aby byli kluci v těchto situacích připravení trochu dříve, ale kromě toho si myslím, že to byla správná volba.“

Sainz pátý

Pátý cílem projel Carlos Sainz, který tak byl v Nizozemsku jediným bodujícím pilotem italské stáje.

„Celkově jsme závod v těchto složitých podmínkách zvládli dobře bez chyb. Pro poslední stint jsme museli nasadit použitou přechodnou sadu ze včera, a bylo to jen o bránění,“ řekl Sainz.

„Od prvního do posledního kola jsem do toho dal úplně všechno, bohužel ale páté místo bylo o tomto víkendu maximem. Jsou to dobré body a získali jsme něco na Mercedes a McLaren.“