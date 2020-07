Leclerc v maďarských trénincích viděl na voze „pozitivní náznaky“

Charles Leclerc (7./10.)

Ačkoliv v prvním tréninku na suché trati skončil sedmý a ve druhém, který se už jel za deště, obsadil desáté místo, je Leclerc po prvním dni na Hungaroringu optimistický.

„Abych byl upřímný, dnešní ráno bylo lepší, než jsem čekal. Nepřijeli jsme sem se spoustou nových dílů, vlastně je to více méně stejné auto. Zdá se ale, že na této trati je auto lepší, což je dobré,“ pochvaluje si Leclerc.

„Odpoledne jsem se trochu trápil. Zkoušeli jsme různé věci a nebyl jsem s vozem velmi spokojen. Na mokru jsem neměl důvěru. Dnes ráno jsme ale viděli nějaké pozitivní náznaky.“

Zatímco na Red Bull Ringu hrál velkou roli motor, na více technickém a pomalejším Hungaroringu není síla pohonné jednotky klíčová.

„V Rakousku jsme se poměrně dost trápili v celém prvním sektoru. Tady je to menší problém. V zatáčkách jsme poměrně rychlí. Zatím nebojujeme s Mercedesem, jsme ale rychlejší (než minulý týden v Rakousku), což je dobré.“

Sebastian Vettel (6./1.)

Leclercův názor potvrdil jeho týmový kolega Sebastian Vettel nejrychlejším časem v odpoledním tréninku. Vzhledem k tomu, že se jel na mokré trati za deště, v něm ale sedm jezdců vůbec nezajelo čas, mezi nimi i vítěz prvního tréninku Lewis Hamilton z Mercedesu.

„Myslím, že dnešní ráno bylo dobré. Na této trati by to pro nás mělo být trochu lepší. Doufejme, že takové počasí bude i zítra. Nevíme, dokud nevyjedeme do kvalifikace,“ řekl Vettel.

„V mokru jsme zajeli trochu více kol než ostatní (Vettel 12 kol, Leclerc 10 kol, většina pole pak kolem 4-7 kol, nejvíce Kimi Räikkönen 16 kol, pozn. redakce), abychom se pokusili podívat se na naše slabiny z minulého týdne a trochu více jim porozuměli. Stále máme hodně práce, celkově to ale byl lepší den.“