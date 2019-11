Leclerc v kvalifikaci nestihl najet do posledního pokusu

Po prvních pokusech v Q3 Leclercovi patřila čtvrtá pozice. Do druhého měřeného kola však nestihl najet, když jel v zahřívacím kole za svým týmovým kolegou Vettelem, který svůj druhý pokus ještě stihl začít.

„To se někdy stává. Nevím, jestli to byla smolná situace nebo bychom mohli udělat něco lépe, ale zanalyzujeme to a pokusíme se pochopit, aby se to již nestalo znovu, protože je to velká škoda,“ řekl Leclerc, který si díky penalizaci Valtteriho Bottase o jednu příčku na roštu polepší a bude startovat třetí.

„Na výjezdu z třetí zatáčky jsem věděl, že jsem to měl těsné, ale abych pravdu řekl, nechtěl jsem předjet Sebastiana a být před ním,“ dodal Leclec s tím, že i přesto věří, že může poslední závod sezóny vyhrát.

„Na startu budu trochu riskovat. Myslím, že musím trochu riskovat. Musím skončit před Maxem (Verstappenem) pro šampionát (kde bojují o konečné třetí místo). Uvidíme, co se stane.“

Vettel měl před sebou několik jezdců

Kromě Leclerca si však svůj závěrečný pokus v kvalifikaci chystal také Vettel, který si chtěl nechat prostor před sebou, kde měl na trati další piloty.

„Alex (Albon) zpomalil, protože měl před sebou jeden McLaren. Nevím, kdo byl vpředu před McLarenem nebo mohl být McLarenem blíže, byla to jen smůla,“ popsal Vettel.

