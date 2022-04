Leclerc v Itálii rozdával autogramy. Ukradli mu hodinky za 7 milionů

Podle Motorsport.com byl Leclerc s přáteli v toskánském městě Viareggio. Místo si nevybrali náhodou. Pochází z něj Leclercův trenér Andrea Ferrari.

V pondělí kolem 22:00 byli v neosvětlené oblasti Via Salvatori, když Leclerca poznali fanoušci a zastavili ho pro fotografie a podpisy.

Uprostřed malé skrumáže, kdy Leclercova přítomnost přitahovala pozornost stále většího počtu fanoušků, se zloději podařilo vytrhnout Leclercovi hodinky ze zápěstí a utéci dříve, než si toho vůbec všimnul.

Leclerc se už obrátil na policii. Zatím není jasné, zda zloděj využil situace, nebo šlo o plánovanou loupež.

„Via Salvatori je celé měsíce úplně ve tmě,“ napsal Leclercův trenér na Instagram. „Hlásíme to už měsíce. No, včera večer nás na Via Salvatori okradli. Myslíte, že zařídíte ty lampy dříve nebo později? Ptám se pro kamaráda.“

Švýcarský výrobce hodinek Richard Mille je dlouholetým sponzorem Leclerca a vloni se stal oficiálním partnerem Ferrari.

Leclerc není prvním jezdcem formule 1, kterého okradli o drahé hodinky. Vloni přišel o hodinky od stejného výrobce Lando Norris na stadionu Wembley během Eura 2020.