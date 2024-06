Leclerc: V Barceloně se naplno projeví aktuální síla Red Bullu

Zatímco v prvních pěti závodech letošní sezony Red Bull poměrně jasně dominoval (kromě GP Austrálie, ale i tam, nebýt technických problémů, mohl zvítězit), v posledních čtyřech velkých cenách byla situace na čele podstatně vyrovnanější.

Red Bull se trápil zejména v Monaku, kde dojel mimo pódium, ale ani v Kanadě nebyl během některých částí závodů nejrychlejší. Vliv na to jistě měly i úspěšné upgrady, které nasadily konkurenční týmy, zejména pak McLaren.

Nyní se však F1 definitivně vrací do Evropy a na řadu by měly přijít okruhy, které by měly vozu s označením RB20 sedět – především pak dráha u Barcelony.

Podobný názor má i pilot Ferrari Charles Leclerc, podle kterého Red Bull za týden ve Španělsku ukáže svou skutečnou sílu.

„Mám pocit, že síla Red Bullu bude na trati, jako je Barcelona, viditelnější, ale počkejme si a uvidíme. Každopádně si ale myslím, že za Red Bullem budeme všichni blízko,“ uvedl monacký pilot, kterého cituje Autosport.

Ve stejném duchu jako Leclerc, pak mluví i závodník Mercedesu George Russell.

„Očekávám, že po návratu na evropské a konvenční okruhy pravděpodobně udělají malý krok. Musíme se podívat, jak dopadne jejich výkon v Barceloně, pak uvidíme,“ podotkl britský závodník, jenž zároveň poukázal i na vzestup Mercedesu.

„Nebylo to pro nás překvapení, protože všechna čísla z továrny nám říkala, že s těmito vylepšeními najdeme velký kus výkonu. Barcelona tedy bude pro všechny zajímavá, ale jsem přesvědčen, že můžeme být vpředu,“ dodal na toto téma Russell.