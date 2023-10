Leclerc uvedl jediný důvod, kvůli kterému by odešel z Ferrari

Charles Leclerc vypadá v poslední době poněkud frustrovaný. Také se mu daří méně než Sainzovi. Stále ale opakuje, že chce u Ferrari zůstat.

Carlos Sainz se podle svých slov v létě sešel s inženýry a diskutovali o tom, kde je možné se zlepšit. Je pravdou, že v posledních závodech se Španělovi daří více než Leclercovi. Získal také vítězství.

Oběma jezdcům Ferrari končí smlouvy na konci příštího roku. Očekává se, že by mohli zůstat. V případě Leclerca ani není moc možností, kam by mohl odejít, aby si při pohledu na současné rozložení sil nepohoršil. Mercedes podepsal s jezdci smlouvy na další dva roky. Volno by mohlo být u Red Bullu, ale chtěl by Monačan dělat dvojku Verstappenovi? Další možností je pak teoreticky Aston Martin.

V rozhovoru pro The Race Leclerc nastínil důvod, kvůli kterému by z Ferrari odešel.

„Beru to tak, že kdykoli přestanu projektu věřit, bude to pravděpodobně čas, kdy budu muset odejít,“ řekl Leclerc. „Protože právě v takových situacích ze sebe nedostanete to nejlepší, nepomůžete týmu tolik, jak je třeba.“

„Ale to v tuto chvíli tomu tak rozhodně není. Věřím v projekt tak, jako jsem v něj nikdy předtím nevěřil. Zvláště od příchodu Freda. Prozatím je to tedy jasné. A jasné je také to, že chci vyhrát. Ale věřím v tento projekt a jsem si jistý, že pracujeme správným směrem.“

Leclerc uvedl, že byl vždy fanouškem Ferrari. „Ale není to jediný důvod, proč jsem k Ferrari tak připoután. Jsem jim také nesmírně vděčný za všechno, co pro mě udělali,“ řekl Leclerc.

„Jsem si vědom toho, že mi Nicolas Todt (manažer) od roku 2011 pomáhal, ale bez Ferrari bych se do Formule 1 nedostal. Když jsem to potřeboval, tak mě vždy podporovali.“

„Ferrari je prostě výjimečné. Kdykoli se dostanete do Ferrari a procházíte továrnou a mluvíte s lidmi, cítíte něco, co je extrémně výjimečné. Chápete, kolik vášně a jak moc to pro ně znamená. Když jdete do výroby a vidíte, jak moc pro ně znamená, když vidí jezdce. Je to něco velmi silného.“

Ferrari v současné době bojuje o druhé místo v šampionátu. Začátek sezóny byl ale zklamáním.

„Hned jsme věděli, kde jsou naše slabiny. Byli jsme, alespoň na začátku roku, extrémně citliví na vítr, což je něco, co je asi pro fanoušky, kteří se pořádně nezajímají o formuli 1, dost těžko pochopitelné.“

„Byly tam určité výjimky potvrzující pravidlo. Napříklady v Baku foukalo docela dost, ale my jsme byli velmi silní, což bylo obtížně pochopitelné.“

„Ale celkový trend byl takový, že jsme se hodně trápili,“ pokračuje Leclerc, podle kterého se forma Ferrari měnila i v průběhu víkendů

„To pro nás bylo velmi obtížné, protože i pro nás jako jezdce je pak velmi těžké nastavit vůz. Vyjedete na trať a máte určité auto a v další relaci je úplně jiné.“