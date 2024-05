Leclerc udělá po vítězství v Monaku krok kupředu, věří Vasseur

Ferrari vyhrálo letošní druhý závod a šlo patrně o jedno z nejvíce emotivních vítězství pro Ferrari v jeho historii. Leclerc proměnil pole position, prolomil dřívější smůlu a vyhrál doma.

Ferrari také v Poháru konstruktérů navýšilo náskok na McLaren o 10 bodů na 68 bodů a snížilo ztrátu na vedoucí Red Bull na 24 bodů.

„Měl už léta na ramenou jakousi tíhu ohledně vítězství v Monaku. Někdy udělal malé chyby, jako tomu bylo ve F2, jindy měl smůlu, jako ve F1 se mnou u Alfy Romeo, kdy měl poruchu brzd,“ řekl Vasseur, kterého cituje Motorsport Week.

„Byl kvůli tomu trochu pod tlakem, ale není to jen o Monaku. Myslím si, že z hlediska svého sebevědomí a přístupu, který má ke všem ostatním závodům, udělá Charles určitě krok dopředu.“

„Myslím, že mu to určitě hodně pomůže, co se týče sebevědomí. Jednou z charakteristik vítězů je i to, že jsou zvyklí v určité fázi vyhrávat a mají sebevědomí, že situaci zvládnou, a i když se něco stane, mají sebevědomí, že je to v pořádku, že to zvládnu příště. Když jste na pochybách, je to velký rozdíl a myslím, že tohle vás nepochybně posune vpřed.“

„Samotný závod byl trochu zvláštní, protože po červené vlajce jsme museli zvládnout 77 kol na stejné sadě pneumatik. Vždy měl situaci pod kontrolou a několikrát se nás zeptal, jestli může tlačit více, ale nemohli jsme mu dát zelenou. Carlos jel také velmi solidní závod a hrál důležitou roli v tomto vítězství, pomáhal nám kontrolovat mezery za námi, odvedl pro tým fantastickou práci.“

Nesmíme se nechat unést, musíme zůstat soustředění

„V současné době všichni velmi tlačíme na pilu, v celém týmu je velmi dobrá dynamika, všichni pracují správným směrem. Nesmíme se nechat unést, musíme zůstat soustředění, ale toto vítězství je obrovskou motivací pro všechny na trati a samozřejmě také v továrně, kde všichni odvedli skvělou práci. Byl to velmi zvláštní den. Na všech členech týmu kolem stupňů vítězů byly vidět emoce. Teď už musíme myslet na to, abychom v Kanadě odvedli opět dobrou práci, dokonce ještě lepší.“