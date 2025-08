Leclerc: Tohle je moje nejvíce nečekaná pole position

První část kvalifikace. Druhá část kvalifikace. První pokusy ve třetí části. Vždy jezdec McLarenu na čele (po prvních pokusech v Q3 Oscara Piastriho s Landem Norrisem dělilo jen 96 tisícin sekundy), za nimi se celkem překvapivě držely astony martin a mercedes George Russella.

Leclerc v Q1 pátý, v Q2 šestý a na stejné pozici vstupoval také do závěrečných pokusů v Q3. V posledním rychlém kole všem vypálil rybník a Piastriho porazil o 26 tisícin.

Jeho překvapivé „Cože?“ do vysílačky, když mu tým po průjezdu cílem řekl, že je první, mluví za vše.

„Po dnešku ničemu ve formuli 1 nerozumím. Vážně, celá kvalifikace byla extrémně obtížná. A když říkám extrémně obtížná, tak nepřeháním. Bylo pro nás náročné dostat se do Q2 i do Q3. V Q3 se podmínky trochu změnily. Všechno bylo náročnější a já věděl, že musím zajet čisté kolo, abych mohl mířit na třetí místo,“ řekl Leclerc v televizním rozhovoru po kvalifikaci, odkud jej cituje Sky Sports F1.

„Nakonec je z toho pole position, to jsem rozhodně nečekal. Rozhodně to (změna přilnavosti) šlo cítit a já měl také nižší přítlak, takže když v Q2 začalo pršet, jen jsem doufal, že to tak nezůstane. Podmínky se změnily, čímž bylo všechno náročnější, a nakonec jsme na pole position. Upřímně, nemám slov. Je to zřejmě jedna z nejlepších pole position, jaké jsem dosáhl. A rozhodně je to ta nejvíce nečekaná.“

Věří si Leclerc i na vítězství? „Start a první zatáčka budou klíčové. Netuším, jak to půjde, jisté ale je, že dám absolutně všechno do toho, abych si udržel první místo. Pokud se nám to podaří, mělo by nám to usnadnit situaci pro zbytek závodu,“ řekl Leclerc, který naposledy získal pole position vloni v Ázerbájdžánu. Z vítězství se pak Monačan radoval naposledy vloni v Austinu.