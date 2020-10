Leclerc takový výkon od Ferrari v chladných podmínkách nečekal

Monačan postavením ve druhé řadě vyrovnal svůj letošní nejlepší kvalifikační výkon z druhého závodu na Silverstonu. Nečekal přitom, že se Ferrari bude v chladných podmínkách na Nürburgringu tak dařit.

„Jsem celkem překvapen, obzvlášť v této zimě. Čekal jsem, že se v tomto chladném počasí budeme trápit. Od začátku sezóny máme problém přimět pneumatiky fungovat kdykoliv, když je zima, dnes to ale vypadalo, že to fungovalo. Jsem velmi spokojen se svým posledním kolem. Poskládal jsem všechno dohromady a čtvrté místo je skvělé,“ řekl Leclerc pro Sky Sports F1.

Leclerc si také pochvaluje vylepšení, která Ferrari do Německa přivezlo. „Nesnažíme se najít vylepšení, které nám pomůže najít obrovské množství času na kolo, jen menší rozdíly každý víkend. Pro teď to funguje. Vždy, když něco nového přineseme na vůz, funguje to, což je nejdůležitější a v minulosti to nebylo pravidlem. Je to velmi důležité, protože to pomáhá budovat základ vozu.“

Vettel poosmé v řadě poražen

V osmé kvalifikaci po sobě Sebastian Vettel nestačil na svého týmového kolegu Leclerca. Posedmé za sebou přitom Němec nepostoupil ani do Q3 a na Nürburgringu odstartuje z jedenácté pozice.

Vettel po kvalifikaci přiznal, že na Leclerca ztrácel zejména v prvním sektoru.

„Se svými koly jsem byl celkem spokojen, v prvním sektoru jsem ale ztrácel spoustu času. Musíme se na to podívat,“ řekl Vettel.

Stejně jako většina jezdců i piloti Ferrari v Q2 nejprve zkoušeli zajet čas na střední směsi, měkká směs ale byla rychlejší. „Spousta lidí ji (střední směs) zkoušela dnes ráno. Už ráno jsme zjistili, že bylo těžší je zahřát. Nebylo to špatné, jsou ale mnohem pomalejší než měkké,“ řekl.

„Neměl jsem špatný pocit, z pohledu celkové výkonnosti je ale měkká sada rychlejší. Zítra ale startujeme jedenáctí a můžeme si vybrat pneumatiky.“

Vettel nicméně neví, zda za lepší výkonností Ferrari, kterou ukázal čtvrtým místem Leclerc, stojí zlepšení vozu nebo neobvykle chladné podmínky.

„Možná to bylo trochu lepší. Jedeme tady s maximálním přítlakem. Myslím, že naposledy jsme tak jeli v Maďarsku, takže víme, že vůz je v těchto podmínkách trochu silnější. Samozřejmě je ale velmi chladno a oproti Maďarsku je to tady jiné.“