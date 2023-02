Leclerc souhlasí s tím, že se Ferrari nechystá předčasně určit týmovou jedničku

Ferrari vstupuje do nové sezony s tím, že nemá určenou jezdeckou jedničku. Podle Charlese Leclerca je to správně.

Pryč jsou časy, kdy za dob Michaela Schumachera platilo, že je německý pilot jasnou jedničkou, které se vše podřizuje již od prvního závodu.

Dnešní Ferrari má v tomto ohledu jinou filozofii, což ostatně nedávno potvrdil i nový principál Scuderie Frédéric Vasseur, který se nechal slyšet, že by k týmové režii italská stáj přistoupila až ve chvíli, kdy jeden z jezdců nebude mít šanci na titul. Do té chvíle si budou Charles Leclerc a Carlos Sainz rovni.

Úřadující vicemistr světa Charles Leclerc je s tímto přístupem ztotožněn.

„S touto filozofií souhlasím,“ citoval Leclerca španělský deník Mundo Deportivo.

„Pro mě a Carlose je důležité, abychom byli na začátku sezony plně motivováni a odvedli co nejlepší práci. Musíme se navzájem tlačit k co nejlepším výkonům. Pokud v určitém okamžiku sezony bude jeden z jezdců jasně bojovat o vítězství v šampionátu, jsem si jistý, že tým udělá vše pro to, aby jezdec bojující o titul měl co nejlepší podmínky,“ věří monacký závodník, který promluvil i o pracovním vztahu se svým kolegou Sainzem.

„Naše vztahy byly vždy velmi dobré. Vycházíme spolu velmi dobře a máme spoustu společných koníčků i mimo dráhu, jako je golf, padel nebo šachy. Trávíme spolu hodně času a máme dobrý vztah. Jsme samozřejmě velmi soutěživí, ale naše soutěživost je velmi zdravá,“ dodal Leclerc.