Leclerc: Souboj pokračuje do posledního závodu v Abú Dhabí

Monačan přiznal, že s Ferrari nečekali, že jim bude okruh Losail vyhovovat. Souboj o mistra světa v Poháru konstruktérů mezi McLarenem a Ferrari se tak rozhodne až v posledním závodě sezóny příští víkend, když oba týmy dělí 21 bodů.

„Jsem velmi šťastný. Hned bych podepsal papír, kde by stálo, že bychom po takovém víkendu dojeli na této trati na druhém místě, protože charakteristiky našeho vozu nekorespondují s touto tratí,“ řekl Leclerc.

„Věděli jsme, že to bude velmi náročný víkend ve srovnání s McLarenem, nakonec jsme jim ale dokázali sebrat nějaké body, takže souboj bude pokračovat do posledního závodu v Abú Dhabí příští týden.

„Je těžké to předpovídat (jak rychlé bude Ferrari). Všichni jsme velmi vyrovnaní. Bude to velmi těsné, ale je to vzrušující. 21 bodů je stále hodně, ale možné je všechno a my do toho dáme maximum.“

Sainz šestý

Osmi body přispěl Ferrari v Kataru šestý Carlos Sainz.