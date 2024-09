Leclerc si závod pochvaluje, ačkoliv na konci nezdolal Russella

Leclerc vydělal oproti startu čtyři pozice a rozdělil jezdce Mercedesu. V závěru útočil také na čtvrtého George Russella, vinou horšího stavu pneumatik ale nedokázal Brita překonat.

„Dnes jsme naplno využili našeho potenciálu a závod jsme zvládli opravdu dobře. První stint byl pro mě trochu frustrující a dlouhý, vyžadoval si trpělivost a být připravený za pomalejšími vozy. Ve druhém stintu to vypadalo lépe a v čistém vzduchu jsme měli opravdu dobrou rychlost,“ pochvaluje si pátý Leclerc.

„Docela jsem tlačil a ke konci závodu, když byl čas předjet George (Russella), nebyly moje zadní pneumatiky v nejlepším stavu a nedokázali jsme získat tu pozici, i tak jsme ale odvedli dobrou práci.

„Celkově to pro nás není nejšťastnější víkend, jaký tým ale můžeme být hrdí na to, že se nám to podařilo otočit a získat dnes páté místo.“

Sainz: Singapur opouštíme zklamaní

Oproti startu si polepšil také Carlos Sainz, který dřívější zastávkou nakonec vytěžil několik pozic a cílem projel na sedmém místě.

„Byl to náročný závod. Zariskovali jsme velmi brzkou zastávkou, na konci nám to ale vyšlo a získali jsme nějaké pozice. Věděli jsme, že naše závodní rychlost bude dobrá a užil jsem si některá předjetí na trati,“ řekl Sainz.

„Dnešek byl o limitování škod, ale Singapur opouštíme s pocitem zklamání. Nyní je tu prostor pro restart, abychom se ve zbývajících závodech sezóny vrátili silnější. Stále je ve hře hodně bodů a my musíme naplno využít každý víkend.“