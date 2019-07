Leclerc si užil souboj s Verstappenem

Po jejich souboji o vítězství v minulém závodě v Rakousku, kdy se Verstappen po vzájemném kontaktu pár kol před koncem dostal do vedení a zvítězil, Leclerc již pochopil, jak tvrdě může s Verstappenem na trati závodit.

Leclerc s Verstappenem spolu na Silverstonu bojovali několikrát v prvních dvaceti kolech. Několikrát jeli bok po boku, ale Leclerc nakonec z tohoto souboje vyšel jako vítěz.

„To byla rozhodně ta největší zábava, jakou jsem ve formuli 1 zažil. Je to krátká kariéra, jen jeden a půl roku, ale z vnitřku vozu to byla velká, velká zábava,“ řekl Leclerc, který dojel na Silverstonu třetí.

„Myslím, že Rakousko mi celkem dost otevřelo oči a pochopil jsem, jak daleko můžeme zajít a co se očekávalo. Nakonec jsem rád, že takto bojujeme. Myslím, že každý jezdec chce závodit tvrdě, a my po většinu závodu tvrdě bojovali. Bylo to zábavné, vždy na hraně, ale myslím, že v rámci pravidel.“

Leclerc také řekl, že Red Bull byl ve Velké Británii rychlejší než Ferrari.

„Myslím, že musíme něco udělat s naší závodní rychlostí a snažit se udržet tyto pneumatiky v tak dobrém stavu, jako Mercedes a Red Bull. Myslím, že se v tomto ohledu trochu trápíme.

Foto: Getty Images / Dan Istitene