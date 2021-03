Leclerc si s Ferrari na stupně vítězů zatím nevěří

Poprvé od 1. srpna loňského roku, konkrétně čtvrtého závodu sezóny na Silverstonu, se dnes v Bahrajnu podařilo postoupit oběma vozům Ferrari až do závěrečné části kvalifikace.

Vše ale mohlo být jinak. Když Carlos Sainz ve své první kvalifikaci za Ferrari jako poslední postupující proklouzl do Q2, výrazně ve svém dojezdovém kole zpomalil a poté, co se mu na volantu objevila informace "Engine stop" se jeho vůz na okamžik zcela vypnul.

Sainzovi se však podařilo vrátit do boxů, a nakonec i postoupit až do Q3, kde obsadil osmé místo.

„Jsem rád, že tu (v Q3) jsem. Poté, co se mi vypnulo celé auto, jsem si myslel, že pro mě kvalifikace skončila. V Q1 to bylo velmi stresující. Myslím, že jsme dobře zareagovali, po tom šoku jsme se stáhli.“

Ve druhé části kvalifikace obsadili piloti Ferrari první dvě pozice, když Sainz o jednu tisícinu porazil Leclerca. Oba svůj čas ale zajeli na měkké sadě, na které také vyrazí do závodu.

„Měli jsme velmi dobrou Q2. Když jsem viděl sebe na prvním místě, byl jsem velmi šťastný. Moje kolo v Q3 nešlo podle plánu. Zkrátka jsem nevěděl, jak z auta dostat ještě ty poslední zbytky. Ale nedopustím, aby mi to kolo v Q3 pokazilo pro mě dosud velmi dobrý víkend.“

Leclerc ve druhé řadě

Charles Leclerc v Q3 vsadil jen na jeden měřený pokus. Časem 1:29.678 se Monačan zařadil na čtvrté místo se ztrátou 681 tisícin na nejrychlejšího Maxe Verstappena.

„Věděl jsem, že dokážu zajet dobré kolo, ale dokud se vám to nepovede, nikdy nevíte, jestli to dokážete. Pak přišla kvalifikace a měl jsem dobrý pocit. Už od začátku jsem zrychloval a dokázal jsem zajet to kolo v Q3, se kterým jsem velmi spokojen,“ řekl Leclerc.

Obavy má však z Pierra Gaslyho na voze AlphaTauri, který bude startovat za ním na střední sadě pneumatik.

„Celkem na mě zapůsobilo AlphaTauri. Včera byli z pohledu závodní rychlosti velmi, velmi rychlí. Zítra startují na střední sadě, takže to bude náročné. Naším cílem je samozřejmě pokusit se udržet naši pozici. Reálné si myslím, že na první tři místa zatím nemáme.

„Je to jen první kvalifikace, zůstaňme tedy nohama na zemi a pokračujme v tvrdé práci. Teď to ale vypadá slibně a jsem rád, že jsem znovu zpátky trochu výše.“