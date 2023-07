Leclerc si pochvaluje tempo ve Spa. Ke konci závodu musel šetřit palivo

Charles Leclerc startoval z pole position, ale bylo celkem zřejmé, že jeho šance na vítězství není velká. Nakonec dojel třetí.

„Pokud jde o mě, tak jsme měli docela pozitivní víkend, co se týče tempa,“ řekl Leclerc po závodě.

„Závod proběhl z mé strany dobře, ale pro Carlose je to škoda, protože jsme měli dobré tempo.“

„Když se podíváte na Red Bull, máme před sebou ještě hodně práce, zejména na závodním tempu, protože pokud jde o degradaci, tak jsou stále dost před námi.“

Pérez předjel Leclerca hned v prvním kole, Verstappen o něco později. Monačan se pak musel soustředit na to, aby uhájil třetí místo před Hamiltonem.

Na dotaz, zda si byl jistý, že pódium udrží, reagoval: „Ano, dokud mi neřekli, že musím šetřit palivem – to byla na konci závodu celkem komplikace. Trochu jsem tam s tím bojoval, ale měl jsem rychlost na to, abych ho udržel za sebou. Pak jsem věděl, že půjde do boxů kvůli zajetí nejrychlejšího kola, což mi trochu usnadnilo život.“