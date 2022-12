Leclerc si nemyslí, že se Binottův konec odrazí negativně na trati

Binotto na konci prosince končí v čele Ferrari. Charles Leclerc si však nemyslí, že by to mělo vliv na výkon vozu na začátku příští sezóny.

„Mattia mi zavolal, aby mi oznámil, že končí,“ řekl Charles Leclerc v Bologni před galavečerem FIA. „Respektuji jeho rozhodnutí. A mohu mu jen poděkovat. Věřil mi od samého začátku, prodloužil se mnou smlouvu na velmi dlouhou dobu.“

„Předtím, než se stal šéfem týmu, pracoval pro Scuderii mnoho let a přispěl k úspěchům, kterých tým v minulosti dosáhl.“

„Přeji mu všechno nejlepší. Samozřejmě je teď na nás, abychom se soustředili na budoucnost a pokusili se přijmout správná rozhodnutí, abychom byli příští rok pro Red Bull trochu větší výzvou.“

Leclerc si nemyslí, že by měla změna šéfa týmu vliv na formu Ferrari. „Abych byl upřímný, nevím. Když jsem závodil za stejný tým, nikdy se šéf týmu nezměnil. Pravděpodobně to bude vyžadovat trochu času, aby se šéf týmu sžil se systémem a s Ferrari, protože je to samozřejmě obrovský tým.“

„Ale věřím, že pokud se to udělá správným způsobem, tak se to na trati neodrazí negativním způsobem. Jsem si celkem jistý, že změna proběhne hladce.“

Leclerc zdůraznil, že nebude mít žádný vliv na výběr Binottova nástupce a uvedl, že rozhodnutí učiní předseda Ferrari John Elkann a generální ředitel Benedetto Vigna.

„Nebudu to komentovat,“ odpověděl na otázku, zda má nějaké osobní preference. „A samozřejmě to také není moje rozhodnutí, rozhodovat budou John a Benedetto.“

Spekuluje se, že Binotta nahradí Frédéric Vasseur, který už byl šéfem Leclerca u Alfy Romeo a v juniorských sériích.

„Chci říct, že Ferrari je úplně jiný tým než ostatní týmy. Mohu se vyjádřit pouze ke svým zkušenostem s Fredem, které jsou samozřejmě dobré. S Fredem jsem spolupracoval už od juniorských kategorií, kde mi věřil, a pak jsme měli vždy dobrý vztah. Vždy byl velmi přímý a upřímný. A to je něco, co se mi na Fredovi líbilo. Jestli to bude on, nebo ne, to nevím. Uvidíme... doufejme, že v průběhu několika příštích měsíců.“