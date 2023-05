Leclerc si nemyslí, že Ferrari bude moci v Miami bojovat s Red Bullem

Ferrari nasadí v Miami několik nových dílů. Leclerc je však skeptický, pokud jde o neděli a souboj s jezdci Red Bullu.

„Nemyslím si, že to bude stačit na to, abychom s nimi bojovali. Určitě to ale půjde správným směrem,“ řekl Leclerc.

„Ázerbájdžán dopadl opravdu dobře, získali jsme první pole position, což je skvělé. Myslím, že to potvrzuje, jak silné auto máme, zejména v kvalifikaci.“

„Ale v závodě se pak trochu potvrdily naše slabiny. Musíme ještě zapracovat na závodním tempu, protože Red Bull je zatím příliš silný.“

Leclerc také reagoval na zkrácení dvou ze tří DRS zón v Miami o 75 metrů. Krok FIA přichází poté, co zkrácení DRS zóny v Baku jezdci kritizovali.

„Nemyslím si, že je to správný směr. S auty, která v současné době máme, je stále dost obtížné sledovat jiný vůz. Je to lepší než u předchozí generace vozů, ale stále to není dost dobré na to, abychom měli skutečně méně DRS. Doufejme, že v budoucích závodech je nebudeme zkracovat.“

Chystá další hudbu

Charles Leclerc nedávno uveřejnil svou vlastní skladbu, kterou také sám zahrál na klavír. Jmenuje se AUS23 (1:1) a najdete ji třeba i na Spotify nebo níže na videu.

„Moje hudba není tak dobrá! Jsem závodník. Dělal jsem to pro zábavu. První hudbu jsem vydal před Ázerbájdžánem a druhou vydám po Miami...“