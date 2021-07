Leclerc si nemyslí, že by Ferrari v Maďarsku bojovalo o vítězství

„Je dobré být optimistou, myslím, že všichni chceme být optimisty po tak dobrých výkonech v posledních třech závodech,“ řekl Leclerc před Maďarskem. „Na druhou stranu musíme být také realisté.“

„Je to dobré a jsme v dobré náladě, ale mám pocit, že jet do Budapeště pro vítězství by bylo trochu optimistické.“

Leclerc uvedl, že porazit McLaren a být prvním týmem za Red Bullem a Mercedesem je pro Ferrari klíčovým cílem. „Realisticky si myslím, že bych byl rád, kdybychom byli hned za dvěma nejlepšími týmy.“

Carlos Sainz si myslí, že Hungaroring nemusí být pro Ferrari vyloženě špatnou tratí, ale nebude to ani okruh, který by rudým vozům musel nutně sedět.

„Budapešť se v poslední době stala pro tyto vozy vlastně střední až vysokorychlostní tratí. Když se podíváte na Monako a Baku, jsou tam zatáčky na druhý a třetí rychlostní stupeň. V Budapešti máte dnes s těmito vozy se šíleně vysokými přítlakem prostřední sektor, ve kterém jedete celou dobu na čtvrtý, pátý rychlostní stupeň. Už to není čistě nízkorychlostní trať, jak tomu bývalo v minulosti. Nemyslím si, že to pro nás bude tak dobrá trať. Ale je to skvělá příležitost být hned za Red Bullem a Mercedesem.“