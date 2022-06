Leclerc si nedokáže vysvětlit technické problémy Ferrari

Tři týdny poté, co jej selhání motoru zastavilo za suverénní cestou za vítězstvím ve Španělsku, dal Leclerc svému rivalovi v boji o titul Maxi Verstappenovi v Baku příležitost navýšit svůj náskok na čele průběžného pořadí mistrovství světa.

Nizozemec toho naplno využil, vyhrál před Sergiem Pérezem a Georgem Russellem a odskočil Leclercovi na 34 bodů. Před Monačana se navíc dostal Pérez, který na Verstappena ztrácí 21 bodů.

Leclerc přiznal, že se těžko smiřuje s odstoupeními, jelikož Ferrari nemá vysvětlení pro takové množství technických problémů poté, co Leclerc vyhrál dva z prvních tří letošních závodů.

„Byli jsme rychlí a v první části sezóny jsme neměli výraznější problémy. Teď to vypadá, že jich ve srovnání se začátkem sezóny máme více, i když jsme nic nezměnili. A pokud ano, tak k lepšímu,“ řekl Leclerc.

„Je těžké to teď pochopit, budeme to samozřejmě muset analyzovat. Nevím přesně, co se dnes stalo. Bolí to. Opravdu se na to musíme podívat, aby se to nestalo znovu. Nenacházím slova, jak bych to popsal. Je to velké, velké zklamání.“

V Baku nedojel ani Sainz

Ještě před Leclercem musel ze závodu odstoupit také druhý pilot Ferrari Carlos Sainz, kterého rovněž vyřadil technický problém.