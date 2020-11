Leclerc si nedokáže vysvětlit šestisekundovou ztrátu Ferrari v turecké kvalifikaci

Sobotní trénink i kvalifikaci v Istanbulu poznamenal silný déšť. Podmínky na trati ještě zhoršil nově přeasfaltovaný okruh, který jezdcům nabízel jen velmi malou přilnavost.

Leclerc nakonec skončil čtrnáctý, na roštu si ale díky penalizacím Sainze Jr. a Norrise o dvě příčky polepší.

Po kvalifikaci se Leclerc pozastavil zejména nad velkou ztrátou 6,4 sekundy, respektive 4,8 sekundy v případě Vettela.

„Nemám pro to žádné vysvětlení, vůbec žádné. Dnes ráno jsme jeli třetí trénink v silném dešti, byli jsme konkurenceschopní, byli jsme zřejmě jedno z nejrychlejších aut, v kvalifikaci jsme ale ztráceli šest sekund. Nemluvíme o pár desetinách, je to šest sekund, což je obrovské číslo,“ řekl Leclerc.

„Musíme přijít na to, co v dešti děláme špatně, protože tohle není poprvé, je to v dešti už po několikáté, trápíme se více než ostatní, nemluvíme přitom o malých rozdílech. Nevím, čím to může být. Dnes ráno pršelo a na přechodných pneumatikách jsme byli konkurenceschopní.“

Vettel letos potřetí porazil Leclerca

Po kvalifikacích ve Štýrsku a Maďarsku se Vettelovi letos potřetí podařilo v kvalifikaci porazit svého týmového kolegu. Vettel, který od příštího roku bude závodit za Aston Martin (dnešní Racing Point) obsadil dvanácté místo.

„Bylo to těžké, měli jsme problém dostat teplotu do pneumatik. Byla to zrádná kvalifikace, škoda, že jsme se nedostali dále. I když to klouzalo, vypadali jsme celý víkend dobře, takže uvidíme, co dokážeme zítra,“ řekl Vettel.