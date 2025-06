Leclerc si na simulátoru vyzkoušel vůz pro rok 2026. Nelíbilo se mu to

Vývoj vozu pro příští rok je v plném proudu. Jezdci si je zatím mohou vyzkoušet je na simulátoru. Charles Leclerc to už udělal a dvakrát nadšený nebyl.

„Řekněme, že to není nejpříjemnější závodní vůz, který jsem zatím řídil, ale stále se nacházíme v době, kdy je projekt relativně nový,“ řekl Leclerc v Rakousku.

„Doufám, že se to v následujících měsících ještě výrazně vyvine, ale myslím není žádným tajemstvím, že předpisy pro příští rok budou zřejmě z pohledu samotného řízení mnohem méně zábavné. Zatím toho nejsem velkým fanouškem. Ale taková je realita.“

„Na konci dne je to pořád výzva – a mě by ta výzva bavila: snažit se vytěžit maximum z vozu, který je výrazně jiný než ten současný. Ale užívám si to? Asi ne.“

Když se ho web The Race zeptal, jestli mu více vadí ztráta přítlaku, nebo extrémní míra rekuperace energie, Leclerc odpověděl: „Myslím, že obojí. Ale asi spíš to druhé než to první.“

„Je to prostě zvláštní... Nedokážu si zatím představit, jak budou závody vypadat a jak atraktivní budou předjížděcí manévry s těmito novými pravidly.“

„Vím, že o tom lidé vědí, týmy i FIA, a pravděpodobně je tu ještě nějaký prostor pro úpravy. Nevím ale, nakolik se to ještě změní.“