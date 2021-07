Leclerc si na simulátoru vyzkoušel vůz pro rok 2022

„Je to úplně jiný pocit,“ řekl Leclerc. „Pro všechny je otazníkem, zda jde vývoj správným směrem, nebo ne. Chci tím říct, že je to tak odlišný projekt a je velmi brzy, takže nikdo neví, jak jsme na tom v porovnání s ostatními, ale pracujeme na tom.“

„Je to těžké, protože zatím jsou to jen čísla a předpovědi, ale určitě můžeme poskytnout zpětnou vazbu, zejména na simulátoru. Ve Ferrari máme velmi dobrý simulátor a můžeme na něm zkoušet různé věci a tam je vstup jezdce velmi důležitý.“

„Ohledně dalších věcí je zatím velmi brzy na to, abychom něco skutečně řekli. Jediné, co můžeme udělat, je pokusit se co nejlépe spolupracovat s Carlosem a pokusit se vysvětlit, jaké jsou slabiny letošního vozu. Pak musíme pochopit, proč máme slabiny, které máme, a snažit se tyto chyby v příštím roce neopakovat, i když je projekt úplně jiný.“

„Řekl bych, že na simulátoru máme poměrně velký přínos a můžeme hodně pomoci, a také se zpětnou vazbou z letošního roku můžeme zkusit pomoci týmu, aby pracoval správným směrem a aby přesně věděl, co potřebujeme, abychom jeli rychle.“